Bei den Löwen steht für die jungen Majo und Kigali mal wieder eine Premiere an. Jörg Gräser hat sich eine spektakuläre Herausforderung ausgedacht. Dazu braucht es einige Tauben, ein sehr langes Seil, Papiertüten und einen Korb. Der Plan ist eine Seilbahn, an dem die Leckereien, gut verpackt, runterrutschen. Ob die Beiden da aber auch mitspielen? Schließlich kommt die Beute aus luftiger Höhe. Und da sind so einige Meter zu überwinden.