Als Mutter hat man's nicht immer leicht. Das stellt in diesen Tagen auch Gorilladame Kibara fest. Zweieinhalb Monate ist ihre Tochter Kianga jetzt alt. Die Kleine entwickelt sich prächtig, eigentlich ist alles genau so, wie es sein soll. Doch Frank Schellhardt sorgt sich um das Baby. Denn manchmal werden Kibara ihre Mutteraufgaben zu viel. Dann ist sie froh, wenn ihr mal jemand das Kind abnimmt. Aber muss es ausgerechnet die erst dreijährige Diara sein, die noch gar nicht weiß, wie man so ein Baby richtig hält?