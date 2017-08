Unsere Boulevards - Die Krämerbrücke in Erfurt

Am Anfang war sie nicht mehr als ein schmaler Steg: die Krämerbrücke in Erfurt. Das markante Bauwerk gibt es wohl schon so lange, wie es Handelswege durch Europa gibt. Verbrieft ist sie seit 900 Jahren. Der bedeutendste dieser Wege war die mittelalterliche Via Regia. Die verband West- mit Nordeuropa und führte durch Erfurt. Und wer durch die Stadt kam, der bot seine Ware den Händlern auf der Krämerbrücke an - so verlangte es das Gesetz.