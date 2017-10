Ein Stoff nur aus Kohle, Luft und Wasser

Franz Bischof, seit 1986 und bis heute im Betrieb, heute als Leiter Verkauf/Einkauf Polyamid Bildrechte: MDR / Der Osten - Entdecke, wo du lebst Ein Stoff nur aus Kohle, Luft und Wasser ist die Kunstseide. Pflegeleicht, wasserabweisend und bügelfrei sind die Textilien vom Herrenhemd bis zum Sommerkleid. Besonders begehrt sind die daraus gefertigten Feinstrumpfhosen. Heute haben die berühmten Kittelschürzen und Einkaufsbeutel Kultstatus. Immer noch werden in Schwarza jährlich 6.000 Tonnen des Materials hergestellt, die Hälfte des Umsatzes wird mit Exporten ins Ausland gemacht. Goretex für Schuhe oder Anoraks, Klettverschlüsse oder Baby-Windeln werden heute aus der Chemiefaser gemacht.



Von den einst 1.800 Beschäftigten des Dederon-Betriebes sind allerdings nur noch 170 übrig. Dass zumindest ein kleiner Teil des DDR-Kombinates überlebt, das ist in den Wende-Zeiten lange nicht ausgemacht. Franz Bischof, seit 1986 und bis heute im Werk, sieht es so:

Wir sind von jeher Oberoptimisten an diesem Standort. Das bescheinigen uns auch Kunden in den alten Bundesländern, die wir seit 26 Jahren beliefern.

Siedlungen enstehen rund um das Werk, das Einzugsgebiet des Kombinates reicht 60 km weit. Bildrechte: Landesarchiv Thüringer - Staatsarchiv Rudolstadt Auf der Rudolstädter Heidecksburg lagert heute das Archiv des Chemiefaserkombinates "Wilhelm Pieck". Tausende Fotos und Schriftstücke erinnern an die Goldenen Zeiten des Werks. Schwarza ist der Stammbetrieb aller Chemiefasererzeuger der DDR. Von hier aus werden die Dederonspulen ins In- und Ausland verschickt. Der Betrieb leistet sich ein Forschungsinstitut, das die Qualität der Fasern weiter entwickeln soll. Auch heute wird in Schwarza noch experimentiert.



Damals strömen tausende von Menschen ins Kombinat, das Einzugsgebiet ist mit 60 Kilometern groß, eigene Buslinien verkehren. Siedlungen werden rund um das Werk gebaut und über Jahrzehnte erweitert. Noch immer prägen sie das Stadtbild, heute sind die Berge rund um Rudolstadt wieder grün, alte Aufnahmen aus den 1970er- und 1980er-Jahren zeigen eine Landschaft grau in grau. Neben der stinkenden Saale ist das damals nur eine der Folgeerscheinungen einer Chemieindustrie um jeden Preis.

Kriegswirtschaft und Neuanfang