Es ist ein merkwürdiges Schauspiel, das sich alle paar Samstage auf der A71 nahe dem thüringischen Meiningen wiederholt. Dann postieren sich Polizeifahrzeuge mitten auf der Fahrbahn und stoppen den Verkehr - Vollsperrung. In beide Richtungen. 20 Minuten Zwangspause für die Autofahrer, jeweils an beiden Enden der Talbrücke über den Schindgraben. Und das alles zunächst ohne erkennbaren Grund. Bis es rund 50 Meter unterhalb der Brücke mächtig rummst.

Eine Autobahnbrücke mitten durch den Steinbruch Bildrechte: Sascha Mönch/MDR Das Geheimnis: Die Brücke führt mitten durch einen Steinbruch, in dem noch immer fleißig abgebaut wird. Die Sperrung während der Sprengungen ist notwendig, damit Autos nicht durch eventuell umherfliegenden Steinschlag getroffen werden. Und das alles nur, weil die Planer der Autobahn nicht damit gerechnet hatten, dass der Steinbruch noch so lange genutzt werden würde. Ein Kuriosum sondergleichen im deutschen Straßenverkehr. Zeitweise dachte man sogar an die Errichtung einer Ampelanlage - mitten auf der A71, der unmöglichen Autobahn...

Über viele Kilometer führt die A71 durch den Thüringer Wald - eine Herausforderung für Planer und Erbauer. Bildrechte: Sascha Mönch/MDR Unmöglich ist die A71 schon alleine deshalb, weil sie mitten durch eine Gegend führt, die sich für alles mögliche eignet - nur nicht dafür, eine Autobahn hindurch zu führen. Vom fränkischen Schweinfurt aus mäandert sich die Trasse zunächst noch relativ harmlos durch das nördliche Unterfranken, bis sie auf der Höhe von Meiningen auf das Tal der Werra trifft - und unmittelbar danach auf ein Berg und Tal gewordenes Verkehrshindernis: den Thüringer Wald. Bis auf über 900 Meter schwingen sich dessen Gipfel hinauf; auf steile Bergrücken folgen unvermittelt tief eingeschnittene, dunkle Täler. Rund 35 Kilometer breit ist der Thüringer Wald an seiner schmalsten Stelle. Da eine Autobahn bauen? Unmöglich. Oder doch nicht?

Teuerste Autobahn Deutschlands

Das Ergebnis ist eine Trasse der Superlative. Bis heute ist die A71 die teuerste Autobahn, die jemals in Deutschland gebaut wurde. Eher mittelmäßige 220 Kilometer ist sie nur lang, ihr Bau hat aber eine Rekordsumme von über zwei Milliarden Euro verschlungen. Jeder einzelne Kilometer der A71 kostete damit fast zehn Millionen Euro! Eine Wahnsinnssumme, die entstand, weil die Strecke gleichzeitig ein wahres Feuerwerk an ingenieurtechnischen Meisterleistungen abbrennt. Sechs Tunnel und 19 Brücken reihen sich allein im Bereich der Querung des Thüringer Waldes aneinander - kaum ein Kilometer Strecke, der nicht außergewöhnliche Herausforderungen an Planer, Ingenieure und Bauleute stellte.

Verlassenes Fabrikgebäude in Suhl: Sind die Träume vom wirtschaftlichen Aufschwung durch die Autobahn wahr geworden? Bildrechte: Sascha Mönch/MDR Und was haben die Menschen in der Region durch die Autobahn gewonnen - oder verloren? Beispiel Suhl. Lange lag die Stadt zu DDR-Zeiten "hinter den sieben Bergen", schlecht erreichbar auf mäßig ausgebauten Straßen durch den Thüringer Wald, wirtschaftlich am Leben gehalten nur durch politisch verordnete Industrieansiedlungen. All das sollte sich mit dem Autobahnbau ändern. Suhl würde über die A71 und die Schwesterautobahn A73, die am Dreieck Suhl in Richtung Nürnberg abzweigt, ans europäische Fernstraßennetz angebunden. Einem wirtschaftlichen Aufschwung sei damit Tür und Tor geöffnet, hieß es damals von den Befürwortern der Trasse.

Zwölf Jahre nach der Freigabe der A71 von Erfurt bis nach Bayern hat Suhl aber weiter mit Problemen zu kämpfen. Die Stadt hat seit der Wende rund 20.000 Einwohner verloren; Prognosen sagen voraus, dass sich die Einwohnerzahl im Vergleich zu 1989 bis zum Jahr 2035 halbieren wird. Daran hat auch die A71 nicht viel geändert. Auch mit der Autobahn kämpft die Stadt weiter mit Abwanderung und ringt um eine bessere wirtschaftliche Entwicklung.

Lkw brummen weiter durch Luisenthal

Große Hoffnungen auf die Thüringer-Wald-Autobahn hat man seinerzeit auch in Luisenthal gesetzt. Und das, obwohl der Ort gar nicht an der Trasse liegt, sondern rund neun Kilometer Luftlinie entfernt. Die Hoffnung: Dass die A71 den kleinen Ort zwischen Ohrdruf und Oberhof entlastet. Denn früher, vor der Autobahn, führte mit der B247 die Hauptverbindungsstrecke über den Thüringer Wald durch Luisenthal. Eine nie versiegende Blechlawine wälzte sich durch den Ort. Doch wenn die A71 erst einmal fertig wäre, so die Aussichten, würde all das ein Ende haben.

Das Gegenteil ist eingetreten - vor allem der Schwerlastverkehr durch Luisenthal hat seitdem sogar noch zugenommen. Der Grund: Zum einen nutzen Brummifahrer die Strecke als Abkürzung, anstatt den langen Weg über die A4, das Erfurter Kreuz und die A71 zu nehmen. Zum anderen sparen sie sich so die Autobahnmaut. Während die Luisenthaler nachts nicht mehr ruhig schlafen können.

Der Tunnel Rennsteig ist der mit fast acht Kilometern der längste Autobahntunnel Deutschlands. Bildrechte: Sascha Mönch/MDR Dabei ist eine Fahrt entlang der A71 zuweilen ein durchaus spektakuläres Erlebnis - und ein rekordträchtiges noch dazu. Mit dem Tunnel Rennsteig als absolutem Höhepunkt. Mit fast acht Kilometern Länge ist er der längste Straßentunnel Deutschlands und einer der längsten Europas. Allein dieses Bauwerk hat rund 200 Millionen Euro verschlungen. Fast fünf Jahre fraßen, bohrten und sprengten sich die Bauleute durchs Gebirge, das sich an der höchsten Stelle mehr als 200 Meter über dem Tunnel auftürmt. Fast noch beeindruckender aber als die reinen Baudaten ist die technische Infrastruktur, die im Tunnel steckt. Denn die beiden parallel verlaufenden Röhren sind randvoll gepackt mit moderner Technik, die den Tunnel seit Jahren zu den sichersten Europas gehören lassen.

Einer von zwei Abluftkaminen des Tunnels. Er dient auch als Fluchtweg aus dem Tunnel und als Zufahrtsmöglichkeit für Rettungskräfte. Bildrechte: Sascha Mönch/MDR Aus der Luft ist von all dem naturgemäß nur wenig zu sehen - einzig zwei gigantische Abluftkamine, die mitten im Wald stehen, künden vom Technikwunder tief unten im Berg. Sie führen über ein ausgeklügeltes Lüftungssystem die Abgase der Fahrzeug aus den Tunnelröhren zutage. Gleichzeitig dienen diese Luftaustauschzentralen auch als Fluchttunnel und als zusätzliche Zufahrtswege für Rettungskräfte im Notfall. Genauso wie die insgesamt 25 Querverbindungsstollen, die eine Überfahrt von der einen zur anderen Tunnelröhre ermöglichen. Nicht einmal zehn Minuten braucht die Tunnel-Feuerwehr so im Ernstfall, um am Einsatzort zu sein.

Doch der Rennsteigtunnel ist nicht das einzige rekordträchtige Bauwerk an der A71. Unmittelbar an seinem Nordportal liegt die Talbrücke über die Wilde Gera - zum Zeitpunkt ihrer Erbauung die größte Stahlbetonbogenbrücke Deutschlands mit einer Spannweite von 252 Metern. Das alles mehr als 100 Meter über dem Boden. Für Ingenieure und Bauleute die Herausforderung ihres Lebens - viele haben der Anspannung nicht standgehalten und aufgegeben.

Die Brücke über die Wilde Gera - zeitweilig ein Hotspot für Basejumper Bildrechte: Sascha Mönch/MDR Andere hingegen haben über Jahre den Nervenkitzel an der Brücke geradezu gesucht - so genannte Basejumper. Schon kurz nach ihrer Erbauung stürzten sich die ersten von ihnen mit Fallschirm vom Scheitel des Betonbogens ins Tal; in den Jahren danach wurde die Brücke über die Wilde Gera ein wahres Mekka der Objektspringer - bis die Behörden dem Treiben 2012 Einhalt geboten. Zu gefährlich. Vor allem wegen der unberechenbaren Winde, die immer wieder durch das tiefe und enge Kehltal pfeifen.

Bei Sturm wird die Brücke gesperrt

Auch zwei Brücken weiter ist der Wind kein Unbekannter. Dort aber, an der Reichenbachbrücke, wird er zum echten Problem. Den Einheimischen ist die Windanfälligkeit des Reichenbachtals schon lange bekannt - den Planern der Autobahn aber war sie offenbar nicht aufgefallen. Die Folge: Als die Brücke 2003 für den Verkehr freigegeben wird, fehlen Windschutzeinrichtungen - mit fataler Wirkung. Immer wieder kommt es zu Unfällen, weil Lkw oder leere Anhänger von Böen umgeblasen werden. Besonders schlimm ist es im Winter 2006/2007, als in kurzer Folge mehrere Orkantiefs über Thüringen hinwegziehen. Nachträglich vollwertige Windschutzeinrichtungen zu installieren, ist wegen der Statik der Brücke unmöglich. Als Kompromiss werden auf einer Seite speziell kontruierte Lamellen angebaut; außerdem wird seitdem die Brücke bei Sturm komplett gesperrt. Und bei den Anwohnern in den Dörfern unterhalb der Brücke regiert das Kopfschütteln. Die A71, die unmögliche Autobahn...

Risse in der noch unfertigen Trasse im Norden

Deutlich unspektakulärer zieht sich die A71 weiter durch das Thüringer Becken, an Erfurt vorbei nach Norden bis zum Dreieck Südharz. Doch auch hier lauern weitere Probleme. Erst verzögert sich der Weiterbau Richtung Sangerhausen um Jahre, weil dem Bund das Geld ausgeht; dann machen Bergbau-Altlasten unter Tage den Bauleuten einen Strich durch die Rechnung. Weil sich tief im Innern der Erde riesige Hohlräume verbergen und Teile der Trasse noch dazu durch Karstgebiet führen, das besonders anfällig für so genannte Erdfälle ist, wird der Weiterbau immer wieder ausgebremst - etwa nachdem im fertig angelegten Bett der Trasse, das nur noch darauf wartet, asphaltiert zu werden, auf einmal Risse auftauchen, die da nicht hingehören.