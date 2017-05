Die Finkenflüsterer - Das Geheimnis von Benneckenstein

Training für Champions

So geht Finkisch Bildrechte: dpa Dieter Spormann, pensionierter Beamter und Horst Rieche, ehemaliger KFZ Meister, haben sich mit Herz und Verstand ihren Finken verschworen. Im Frühjahr, wenn bei den Vögeln der Hormonspiegel steigt und sie anfangen zu singen, gehört ihre ganze Aufmerksamkeit den gefiederten Gesangsschülern. Sie wissen genau, wie sie den jungen Finken die alten Gesänge beibringen, von der Tonkonserve lernen sie "Putzebart" oder "Reiterspazier".

Geschichte(n): Von Bergleuten und Boxern

Horst Rieche als Kampfrichter beim Finkenmanöver Bildrechte: MDR FERNSEHEN Überdauert hat die Tradition des "Finkenmanövers" nahezu alles in Benneckenstein. Die Nazis und den Zweiten Weltkrieg, die Kollektivierung in der DDR und die Wende. In dem Luftkurort, in dem einst Max Schmeling für die Olympischen Spiele 1936 trainierte und zum Ehrenbürger wurde, lebt noch immer dieser alte Brauch, der bis ins 15. Jahrhundert zurückgeht: Bergleute nahmen die Finken einst mit unter Tage, quasi als Lebensversicherung, denn die Vögel warnten sie vor "schlagenden Wettern", indem sie ihren Gesang einstellten.

Vers auf einem der weißen Tücher, mit denen die Finkenkäfige verhangen werden Bildrechte: dpa Was dem Jäger das Wild /

Was dem Maler das Bild /

Was dem Reichen des Goldes Klang/

Ist mir der Fink und sein Gesang.

In diesem Vers, den in Beneckenstein jeder kennt, ist gesagt, was die Finken damals außerdem für die bitterarmen und schwer arbeitenden Leute im Harz waren: Freude und Ablenkung von der Fron.

Erbe ohne Erben?

Das Kreissingen gilt als älteste Form des Kampfsingens. Bildrechte: dpa Benneckenstein ohne Finkenmanöver? Das wäre für viele in der Gegend wie der Harz ohne Roller. Was Tierschützer kritisieren, bedeutet für andere ein Stück Heimat und auch Verbundenheit mit der Natur.



Etwa für Horst Rieches Sohn Jan, der heute in Australien lebt. Immer zu Pfingsten kommt er zum Finkenmanöver nach Hause. Wie lange noch, das ist ungewiss.

Nur noch rund 50 Finkner gibt es heute in der Harzregion, die den Brauch pflegen, der 2014 von der UNESCO zum Immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Der Film erzählt von einer eingeschworenen Gemeinschaft, die sich einer außergewöhnlichen Tradition verschrieben hat.