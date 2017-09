Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sitzt in den kanadischen Wäldern ein Pelztierjäger. Per Brief sucht er Geschäftspartner, um seine Felle zu verkaufen. Als Adresse notiert er ein einziges Wort: Brühl. Tatsächlich landet der Brief wenig später in Leipzig. Denn der Leipziger Brühl ist zu dieser Zeit die Welthauptstraße der Pelze mit rund 10.000 Beschäftigten.