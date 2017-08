Der Osten - Entdecke, wo du lebst | 15.08.2017 | 20:45 Uhr Unsere Boulevards - Die Prager Straße in Dresden

Ein Film von Beate Gerber

Die Reportage erzählt Geschichten und die Geschichte der Prager Straße in Dresden. Sie ist Teil einer vierteiligen Reihe über "Unsere Boulveards" in Mitteldeutschland. In drei weiteren Folgen stehen die Krämerbrücke in Erfurt, der Riebeckplatz in Halle und der Brühl in Leipzig im Mittelpunkt.