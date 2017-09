Der Weimarer Zwiebelmarkt

Auch Bäcker Bernd Rost, der in der Schützengasse ansässig ist, arbeitet in einem Traditionsbetrieb. Seit 1926 gibt es die Rosts - und natürlich backen sie Zwiebelkuchen. Zum Glück wird heute nicht mehr so viel geheult - die Zwiebeln kommen schon geschält. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK