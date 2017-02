Nur in einem zehn Etage hohen Getreidesilo ist noch Leben. Holger Paulmann arbeitet dort für die "Öko-Korn Nord" – einem Biobetrieb. Vor mehr als 40 Jahren hatte er dort seine Elektrikerlehre angefangen. Seinerzeit arbeiteten hunderte Beschäftigte in der Mühle sowie einer hochmodernen Nudelfabrik und einer Groß-Bäckerei. Vor allem die in der DDR so beliebten Makkaroni wurden in der "Konsum Mühlen- und Teigwarenfabrik" produziert.