Als Karl May im Dezember 1895 in Radebeul eine prächtige weiße Villa kaufte, stand er auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Mit seinen Abenteuerromanen um Winnetou und Old Shatterhand weckte er die Liebe der Deutschen zum wilden Westen. Seine Bücher fanden reißenden Absatz. Damit kein Zweifel daran aufkam, dass er hier wohnte und all seine Abenteuer auch wirklich selbst erlebt hatte, ließ der 53-jährige Schriftsteller in goldenen Lettern gleich den Namen seines Alter Egos an der Hausfront anbringen: Old Shatterhand.