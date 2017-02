Der Osten - Entdecke, wo du lebst | MDR FERNSEHEN | 07.02.2016 | 20:45 Uhr Ein Dorf für Schwester Agnes

Durch Waltersdorf, einen kleinen Ort in der Oberlausitz unweit von Zittau, wehte im Sommer 1974 ein Hauch von Hollywood. Plötzlich standen Waltersdorf und die umliegenden Dörfer im Rampenlicht - für den Kultfilm "Schwester Agnes". Die Oberlausitzer erinnern sich gerne an die aufregende Zeit, als die DEFA Filmleute ihren Ort in Beschlag nahmen.