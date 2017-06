Frank Kleeblatt - Vom Bergbauvermesser zum Tauchlehrer

Frank Kleeblatt sticht in See Bildrechte: Der Osten / MDR FERNSEHEN Mit dem Wandel der Landschaft veränderte sich auch das Leben von Frank Kleeblatt. Direkt am Goitzsche-See hat der gelernte Bergbauvermesser seine Tauchschule eröffnet und bietet Kurse für die Urlauber an. Dort wo vor 25 Jahren noch das Tagebauloch der Goitzsche gähnte, lädt er jetzt zu Entdeckungstouren am Bernsteinsee, einem Teil des Goitzsche-Sees direkt vor der Halbinsel Pouch. Unter Wasser findet er regelmäßig Relikte aus Tagebau-Zeiten, wer will kann die Unterwasserlandschaft mit ihm erkunden.



Die Namen "Bernsteinsee" und "Bernsteinpromenade" kommen nicht von ungefähr, denn zu DDR-Zeiten wurde neben der Kohle auch Bernstein in großen Mengen im Tagebau gefördert und an den VEB Ostseeschmuck geliefert. Das Wasser des Goitzsche-See gilt als sehr klar und sauber. Kleeblatt hat schon allerhand Fische darin beobachtet, darunter einen über zwei Meter großen Wels.

Klaus Billmann und Tochter - Passionierte Faltbootfahrer

Klaus Billmann und Hund Fire in einem Boot Bildrechte: Der Osten / MDR FERNSEHEN Zwei passionierte Faltbootfahrer sind Klaus Billmann und seine Tochter Ute Lorey. Mit ihrem Faltboot haben sie die entlegensten Gewässer in ganz Europa befahren. Doch manchmal reicht den beiden ein kleiner Urlaubsausflug nach Sachsen-Anhalt, um die neue Seenlandschaft zu erkunden. Im Heidecamp Schlaitz beziehen sie Quartier – natürlich im selbst aufgebauten Zelt.

Klaus Billmann mit seiner Tochter Ute Lorey Bildrechte: Der Osten / MDR FERNSEHEN Sein erstes Faltboot kaufte Klaus Billmann 1955 in einem Sportwarengeschäft. Mittlerweile steht es als Exponat im Museum, Billmann schaffte sich ein neueres Modell an. Mit den Ausflügen verbindet er Freiheit, Unabhängigkeit und Erholung in der Natur. Wasserwandern als Lebensphilosophie. Zu zweit sind die beiden Thüringer ein routiniertes Team. Die Handgrifffe sitzen. Nicht immer muss das Faltboot komplett abgebaut werden, gilt es kurze Strecken mit dem Auto zu überwinden, reist es gleich auf dem Autodach mit. Mit im Boot ist immer Hund Fire.



Auch Billmanns Tochter, Ute Lorey, hätte vor 25 Jahren niemals geglaubt, dass sie eines Tages zur Erholung nach Pouch fahren würde. Sie erinnert sich noch an die übelriechende Wolken und den dreckigen Staub des Tagebaus. Die Veränderung der Landschaft ist für sie kaum zu begreifen. Wo einst wüstenähnliche Zustände herrschten, liegt nun eine Erholungsoase.

Ingolf Nietzschke - Vom Faltboot-Fan zum Vize-Werkschef

Ingolf Nietzschke im Werk Bildrechte: Der Osten / MDR FERNSEHEN Ingolf Nietzschke ist Inhaber der Bootswerft in Pouch. Zufällig ist er in diese Position gekommen, seine Liebe zum Faltboot hatte er allerdings schon vorher entdeckt. Sein RZ '85 musste repariert werden, so kam er in das Altwerk des VEB Kunststoff- und Textilverarbeitungswerk Pouch. Bei dem Besuch erfuhr er, dass die Stelle des technischen Leiters frei sei. Er bewarb sich mit Erfolg und brachte es im Laufe der Zeit bis zum Vize-Werkschef. Nach der Wende hatte es die Bootswerft schwer, am Markt zu bestehen.

Neben Faltbooten werden heute in Pouch auch Regenbekleidung und Sonnensegel produziert. Bildrechte: Der Osten / MDR FERNSEHEN Ingolf Nietzschke kam auf die Idee, eine betriebseigene Tischlerei einzurichten, so konnte die Faltbootproduktion am Laufen gehalten werden. Nicht nur Faltboote werden heute im Werk gefertigt, auch Sonnensegel und Regenbekleidung werden produziert. Diese Nebenstrecke subventionierte lange Zeit die Faltbootproduktion quer und half der Werft, sich an die Veränderungen, die die Marktwirtschaft brachte, anzupassen. Sicher werden in Pouch nicht mehr so viele Faltboote wie zu DDR-Zeiten hergestellt. In Spitzenzeiten waren es 7.000, heute sind es rund 300 Boote im Jahr. Von den einst 68 Mitarbeitern im Bootsbau sind nur noch ein Dutzend übrig.

Martina Brück - Zurück zur Natur

Martina Brück in freier Natur Bildrechte: Der Osten / MDR FERNSEHEN Martina Brück ist in Mühlbeck, einem Nachbarort von Pouch, aufgewachsen. Wälder und Seen prägten die Landschaft, sie erinnert sich an sie als ein Paradies für die Kinder. Anfang der 1960er-Jahre kamen die Braunkohle-Bagger. Straßen und ganze Dörfer wurden weggebaggert. Die Luftverschmutzung durch den Tagebaubetrieb war teilweise so extrem, dass der Schnee im Winter schwarz wurde.