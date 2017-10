Am 8. Oktober 1981 wird das neu errichtete Leipziger Gewandhaus in Anwesenheit von Erich Honecker (2. von rechts), Kurt Hager (2. von links) und Willi Stoph (4. von links) eröffnet. Symbolisch übergibt ein Baubrigadier den Schlüssel an Gewandhauskapellmeister Kurt Masur (1. von links), der viele Jahre für eine Heimstatt seins Orchesters, das bis dahin in der "Kongresshalle am Zoo" konzertieren musste, gekämpft hatte. Bildrechte: dpa