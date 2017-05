Senfmüller Ulf Morgenroth ist die neunte Generation, die in der großen Mühle arbeitet. Allerdings nicht mehr in Mehlstaub, stattdessen setzt er die Mahlgänge für das Senfschrot und die Mahlsteine für die Maische in Bewegung. Zwischen zwölf und 15 Stunden wird die Maische - das mit Wasser, Essig, Zucker und Salz vermischte Senfschrot - ununterbrochen gerührt. Nur so werden die ätherischen Öle der Senfsaat überhaupt aktiv. Dann muss sich das Ganze zweimal durch zwei Steinmahlgänge pressen, aber bitte schön langsam. Denn nur so, erklärt der Senfmüller, bleiben die ätherischen Öle überhaupt erhalten. Ab 25 Grad verfliegen sie und dann wird der Senf nicht scharf. Deswegen schrotet Ulf Morgenroth das Senfkorn auch in zwei Durchgängen - schonend.