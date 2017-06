Eine Marina ist für die Landratten des Leipziger Südraums kein Fremdwort mehr. Die Ferienanlagen und Wohnparks am Markkleeberger See, Hainer See oder hier am Zwenkauer See sind nobel und teuer. Wenn hier das Licht gut steht, dann ist das wie Urlaub in der Südsee. Bildrechte: Günther Bigalke GmbH