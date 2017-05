Das ist kein Konzerthaus, was abends seine Türen öffnet, die Leute reinlässt und danach wieder entlässt, sondern hier ist ständig was los.

Der 1969 eröffnete Kulturpalast ist eine Ikone der DDR-Architektur und für die Nachkriegsgeschichte Dresdens so wichtig wie der Palast der Republik für Ost-Berlin. Große Sinfoniekonzerte fanden hier statt, Schlagerfestivals, internationale Kongresse sowie aufwendige Bühnenshows wie "Brückenmännchen" und "Rosen für unsere Frauen". Dietmar Kühnert, der einstige künstlerische Leiter, erinnert sich noch gern an das Konzert mit Herman van Veen 1987. Der Holländer sagte in der Pause: "Ich bin davon überzeugt, dass die Karten nur FDJ-Funktionäre bekommen haben. Aber ich spüre trotzdem, das sind alles meine Fans."