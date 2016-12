Obercunnersdorf – Große Liebe Umgebindehaus

Ulrike Engel erzählt im Film, wie sie sich während eines Ferienaufenthalts in die einzigartige Architektur verliebt hat. Kurzerhand tauschte die junge Familie mit ihren zwei kleinen Kindern ihr quirliges Großstadtleben in Hamburg gegen ein Umgebindehaus. Als ihre Mutter damals zu Besuch kam und die Ruine zum ersten Mal sah, ist sie in Tränen ausgebrochen. Doch Engels haben inzwischen nicht nur ihr Haus saniert, sondern auch eine eigene Firma aufgebaut und seit mehr als 20 Jahren fühlen sie sich nun in der Oberlausitz heimisch.