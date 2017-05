Heute fährt die Museumsbahn nur noch etwa 20 Mal im Jahr, immer begleitet von hunderten Fans, die mitfahren oder an der Strecke stehen. Dabei hat die Rübelandbahn ein bewegtes Leben hinter sich. Gleich dreifach schrieb sie Technikgeschichte. Stets waren die Eisenbahningenieure auf der Rübelandbahn Vorreiter in der technischen Entwicklung – sei es bei der Einführung des Zahnradsystems 1885, bei den Reibungslokomotiven in den 1920er-Jahren oder bei der Elektrifizierung des Streckennetzes 1964.