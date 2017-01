Für Gisela Ahrens ist die Stadthalle eine Art heiliger Ort. "Die Halle hat mein Leben geprägt", sagt sie. 1976 fing Gisela Ahrens an hier zu arbeiten. Lange war sie künstlerische Leiterin der Stadthalle. Sie hat die großen West-Stars nach Magdeburg geholt und betreut. Auch Katja Ebstein. "Das Zuhören der Texte war in der DDR wesentlich ausgeprägter", sagt die Sängerin. "Es fiel schon sehr auf, dass sie sehr zugehört haben und zwischen den Zeilen anders aufgenommen haben als bei uns."

Im Jahr 1927 suchte die Stadthalle seinesgleichen. Bildrechte: MDR/Karin Roxer

1927 entstand in Magdeburg ein einzigartiges Bauwerk, in dem sich die Geschichte der ganzen Region widerspiegelt. In ganz Deutschland herrschte Aufbruchsstimmung. Viele Kreative kamen nach Mitteldeutschland. Neues Denken, neues Bauen waren gefragt. Und so wurde innerhalb von 12 Monaten die Stadthalle in Magdeburg gebaut. Ein Tempel der Moderne. Luftige, lichte Architektur, 5.000 Plätze, modernste Bühnentechnik und Gastronomie. Eine Stadthalle aus Eisen, Klinker und Glas für jede Art von großen und kleinen Veranstaltungen - damals eine absolute Neuheit im Theater- und Festhallenbau. Magdeburg sollte mit diesem Bau zum wichtigsten Messe- und Ausstellungsort Mitteldeutschlands werden.