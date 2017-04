Doch auch die Flora sollte spektakulär werden. 130 Großbäume mehr als sechs Meter hoch wurden in Baumschulen in Asien und den USA ausgesucht und dann etwa mit schwarzen Netzen, die die geringere Lichtintensität in Europa imitierten, für den Transport vorbereitet. Nach der Schiffspassage kamen sie in Rotterdam in eine mehrmonatige Quarantäne und dann in klimatisierten Containern nach Sachsen. Bildrechte: MDR FERNSEHEN