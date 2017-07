Betreten verboten! Über 70 Jahre nach Kriegsende liegt unter Zeithains Erde noch immer scharfe Munition. Diese zu beseitigen, das ist die Aufgabe vom Munitionsbergungs- und Kampfmittelbeseitigungsdienst. Seit über 30 Jahren arbeitet Achim Auerswald daran, Bomben und Granaten unschädlich zu machen. Ein riskanter Job, aber auch der spannendste, den es gibt, sagt er nach einem erfüllten Arbeitsleben. Die Munition, die einst ganze Städte vernichten sollte, landet zersägt, ausgeglüht und gereinigt auf dem Schrotthaufen der Geschichte. Was nicht mehr gefahrlos zerlegt werden kann, wird auf dem nahegelegenen Truppenübungsplatz gesprengt. Über den "Bombenjob" spricht der ehemalige Sprengmeister Thomas Lange .

Meine erste Bombe war eine 75 Kilo amerikanische im Raum Markkleeberg, das war natürlich so ein richtiges Highlight.

Früher wurde in Zeithain Munition hergestellt, heute wird sie in dem kleinen Ort vernichtet. Bildrechte: MDR/Anne Mehler

Bereits im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet um Zeithain aufgrund seiner strategisch günstigen Lage an der Elbe militärisch genutzt. August der Starke zelebrierte hier 1730 militärische Präsenz und königliche Pracht in einem Lustlager mit 27.000 Mann. Das vierwöchige Event war damals die größte Truppenschau Europas.



Während des Ersten Weltkrieges entstand hier eine Munitionsanstalt mit einem eigenen Bahnanschluss. Die Wehrmacht baute die Anlagen aus und produzierte ab 1939 Waffen in Zeithain. Später mussten auch sowjetische Kriegsgefangene Zwangsarbeit verrichten.