Der Osten - Entdecke, wo du lebst | MDR FERNSEHEN | 07.11.2017 | 20:45 Uhr Die "Roten" der Rhön

Hauptinhalt

Ein Film von Frank Koschewski

Der Rotmilan ist einer unserer schönsten und einer unseren größten Greifvögel. Auch für Laien ist der rostrote Segler mit dem gegabelten Schwanz gut am Himmel zu erkennen. Eine der größten Rotmilan-Populationen Europas lebt in der Rhön. Frank Koschewski zeigt in seinem Film faszinierende Aufnahmen der Tiere, macht aber auch auf Gefahren aufmerksam, die die Art bedrohen.