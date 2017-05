Im Fall Arnsdorf ist neben dem Staatsanwalt auch ein Zeuge bedroht werden. Er habe gegen die vier Männer aussagen sollen, die im vergangenen Jahr in Arnsdorf (Kreis Bautzen) einen Flüchtling nach einem Zwischenfall in einem Supermarkt an einen Baum gefesselt hatten, wie die Grünen-Rechtsexpertin Katja Meier am Mittwoch nach einer Sitzung des Rechtsausschusses des sächsischen Landtags mitgeteilt hat.