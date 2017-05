Der Rechtsausschuss trat in Dresden aufgrund der Recherchen und der Berichterstattung von MDR Exakt zusammen. Den Mitgliedern des Verfassungs-und Rechtsausschusses wurde mitgeteilt, dass Ende Februar das Auto eines Staatsanwaltes attackiert worden ist. Außerdem seien am 6. und 19. April E-Mails mit Todesdrohungen gegen einen Staatsanwalt eingegangen. Hinzu käme eine telefonische Drohung am 21. April.

In der vergangenen Woche war das Verfahren gegen vier Männer, die einen Flüchtling aus dem Irak im Mai 2016 in Arnsdorf mit Kabelbindern an einen Baum fesselten, wegen „Geringfügigkeit“ eingestellt worden. Ein Handyvideo, das die Ereignisse dokumentierte, sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Das Opfer wurde elf Monate nach dem Vorfall kurz vor dem Gerichtstermin tot in einem Wald gefunden und soll laut Obduktion an Unterkühlung gestorben sein.