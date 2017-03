ANGRIFF AUF DIE DEMOKRATIE?

Bildrechte: Max Zerrahn

Der Journalist, Autor und Regisseur Tuvia Tenenbom wurde 1957 in Bnei Berak, Israel in einer ultraorthodoxen jüdischen Familie geboren. Sein Vater war Rabbiner, sein Großvater auch. Mit 17 Jahren wurde Tenenbom aus der Gemeinde ausgeschlossen, weil er sich mit seinem Rabbiners überworfen hatte. Daraufhin verließ er Israel und ging nach Amerika, studierte Literatur, Dramaturgie und Mathematik - später schloss er außerdem ein Studium als Rabbiner in Jerusalem ab. 1994 gründete er mit seiner Frau das Jewish Theater in New York. Seine provokanten Texte und Inszenierungen sorgen immer wieder für Aufregung. In Deutschland schreibt er regelmäßig für "Die Zeit". Bei der Veröffentlichung seines ersten Buches "Allein unter Deutschen" kam es zum Zerwürfnis mit dem Rowohlt Verlag, es erschien dann 2011 bei Suhrkamp. 2014 folgte "Allein unter Juden" und 2016 "Allein unter Amerikanern". Für letzteres reiste Tenenbom quer durch Amerika, sprach mit Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und scheute dabei vor keiner noch so absonderlich erscheinenden Begegnung zurück.



Für sein neues Reportagebuch "Allein unter Flüchtlingen" ist Tuvia Tenenbom kreuz und quer durch die Republik gereist. Er wollte wissen, was die wahren Gründe der "Willkommenskultur" waren, warum Deutschland ein großes Herz gezeigt, und wie es hier eigentlich um die Meinungsfreiheit bestellt ist. Seinen Gesprächspartnern - seien es Gregor Gysi, Volker Beck oder Kardinal Reinhard Marx, seien es Frauke Petry von der AfD, Pegida-Gründer Lutz Bachmann oder der geistige Führer der neuen Rechten Götz Kubitschek - hat er unbequeme Fragen gestellt. Die Erkenntnisse, die er dabei gewonnen hat, sind mindestens ebenso verstörend wie seine Besuche in den Flüchtlingunterkünften.