Das Hotel Esplanade in der Nähe von Berlin war eines der ersten kinderfreien Hotels in Deutschland. Hotelier Tom Cudok erklärt, dass Gäste, die ohne Kinder reisen, ausgabefreudiger sind. Das habe bei der Entscheidung, Kinder aus dem Hotel zu "verbannen", auch eine Rolle gespielt, denn "wir müssen unsere Wirtschaftlichkeit für die nächsten Jahre sichern", so Cudok. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK