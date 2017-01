Seit Jahren machen neben der Polizei auch Kommunen Jagd auf Raser. Stendal erwischt Temposünder mit einem mobilen Blitzer und einer Blitzersäule. Halle hat drei stationäre und einen mobilen Blitzer und blitzt im Zweischicht-System von 6 bis 22 Uhr. Die Landeshauptstadt Magdeburg konnte mit nur einem mobilen Blitzer in den vergangenen zwei Jahren fast 1,25 Millionen Euro einnehmen, Stendal verbuchte 2015 durch Bußgelder über 260.000 Euro, in Halle flossen 950.000 Euro ins Stadtsäckel – Tendenz steigend.

Die Gelder, die durch Blitzer in die städtischen Haushalte einfließen, sind mittlerweile ein fester Posten im Etat. Viele Autofahrer fühlen sich abgezockt. Auch Arnold Plickert von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert die Kommunen. Ihre Zusammenarbeit mit privaten Blitzerfirmen sei intransparent. Zudem sollten Bußgelder nicht in Stadtkassen fließen, sondern zweckgebunden für Verkehrsprojekte eingesetzt werden. Während Polizei-Blitzer in der Regel erst bei 14 km/h Überschreitung auslösen, stellen die meisten Kommunen ihre Geräte schärfer ein.