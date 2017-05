Wie viele Gefangene hat auch Fabian G. ein langes Register an Straftaten. Zwei Jahre und sechs Monate Haft lautete der Richterspruch für den 20-Jährigen. Fabian gehört zu den so genannten "Geschützten": Weil er von den anderen Häftlingen erpresst und bedroht wurde, kann er nicht mit ihnen zusammen eine Ausbildung machen. Er arbeitet stattdessen als Hausarbeiter: In seiner Wohngruppe ist er für Essenausgabe und das Saubermachen der Duschräume zuständig. Den geschützten Bereich verlässt er nur unter Aufsicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK