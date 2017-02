Exakt - Die Story | MDR FERNSEHEN | 01.02.2017 | 20:45 Uhr Raubkatzen auf dem Sofa

So mancher hat wohl schon davon geträumt, mit einem Tiger an der Leine spazieren zu können. Verrückt oder einfach nur ausgefallen? In Deutschland leben mehrere Tausend Raubtiere und andere Exoten in Privathaushalten als Haustiere. Doch auch Dompteure bieten beispielsweise "Streicheleinheiten" mit Raubkatzenn an. Allerdings ist die Haltung von Tiger, Puma und Co. zu Hause nicht ganz unproblematisch.