"Reichsbürger" gegen den Staat

Es gibt sehr unterschiedliche Ursachen für diese Tendenz, sich mit der Reichsbürger-Ideologie zu befassen, aber eine der Ursachen ist, dass Leute, die in finanzielle oder sonstige existenzielle Not geraten sind, nach Strohhalmen suchen, die sie in die Lage versetzen, scheinbar oder tatsächlich sich den finanziellen Ansprüchen von Gläubigern zu entziehen. Und das ist oft sowas wie eine Eingangstür in die Reichsbürger-Szenerie.

Auslöser bei der "Reichsbürgerin" Birgit Fazekas war ein Streit mit Behörden um 22,50 Euro Hundesteuer, die sie nicht bezahlen wollte. Das zu versteuernde Tier sei tot, sagte sie. Weil sie trotzdem zahlen sollte, eskalierte die Sache. Irgendwann erklärte sie ihr Grundstück zum Hoheitsgebiet. Um Behördenmitarbeiter, aber auch Richter und Polizisten unter Druck zu setzen, gründete Fazekas ein Inkassobüro auf Malta. Damit versuchte sie, erfundene Schulden bei den Beamten einzutreiben. Mittlerweile ist dieses Vorgehen als Malta-Masche immer wieder in den Schlagzeilen. Die Masche funktioniert einfach beschrieben so: Man lässt in den USA bei einem Register erfundene Schulden des unliebsamen deutschen "Gegners" eintragen. Über die in Malta registrierte Inkassofirma versucht man dann, die erfundenen Schulden real einzutreiben. Zwar sind solche Formen des Eintreibens von ausgedachten Schulden in der Regel in Deutschland erfolglos, doch für die Betroffenen ist das sehr nervenaufreibend. Sogar Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck sind schon mit der Malta-Masche konfrontiert gewesen.