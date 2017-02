Warum finden wir Kinderlärm und Babygeschrei so nervig?

Ganz einfach: Hohe und tiefe Frequenzen werden anstrengender empfunden als Frequenzen im mittleren Bereich. Kinder aber bedienen die hohen Frequenzen, mitunter sogar die sehr hohen Frequenzen. Dadurch verursachen sie unsere unbedingte Aufmerksamkeit. Logisch, dass wir darauf sehr empfindlich reagieren.

Früher haben Kinder doch auch viel geschrien. Warum nervt uns das heute so?

Kinder schreien, seitdem die Menschheit existiert. Ihr Schreien hat einen bestimmten Charakter, es ist sehr aufmerksamkeitserregend. Die Natur hat das schon ganz richtig eingerichtet: Das Schreien, besonders im Frühkinderalter, gibt uns sehr wichtige Informationen. Das Kind hat Hunger, es hat Schmerzen oder es droht eine Gefahr. Das sollen, müssen wir ändern. Nichts anderes als das sagt uns dieses Signal.

Nehmen wir diese Geräuschkulisse eigentlich unterschiedlich wahr? Nerven fremde Kinder mehr als eigene?

Ja, unter Umständen ist das so. Wenn wir hören, arbeiten nicht nur unsere Ohren, auch unser Gehirn strengt sich an. Wenn ich denke, 'Ach, die Nachbarskinder wieder, können die nicht einmal ruhig sein?', erwarte ich von vornherein Lärm. Anders ist es, wenn ich die Kinder niedlich und süß finde, dann bin ich viel eher verständnisvoll und mich nervt das Geschrei auch weniger bzw. gar nicht.



Das ist auch bei anderen Dingen so. Wenn ich selbst laut Rockmusik höre, ist das für mich überhaupt nicht störend, sondern sogar sehr angenehm. Ob der Nachbar mit einem anderen Musikgeschmack das ähnlich sieht, darf bezweifelt werden. Der ruft eher die Polizei – wegen Ruhestörung.

Sind wir Menschen nicht sowieso schon viel lärmempfindlicher geworden?

Das stimmt leider. Die akustische Umwelt ist wirklich lauter geworden. Mit der Industrialisierung hat sich der Charakter sehr stark geändert. Inzwischen gibt es für uns nur noch laut oder leise. Die kleinen Feinheiten, Nuancen und Klangfarben hören wir gar nicht mehr. Wir werden immer lärmempfindlicher – geschuldet all den Geräuschen im Verkehr oder den der Haushaltsgeräte. Sie verursachen das, was wir objektive Verlärmung nennen.

Objektive Verlärmung - das klingt nach einem Krankheitsbild. Macht Lärm wirklich krank?

Ja, natürlich. Lärm behindert Schlaf und Erholung und mindert die Konzentration. Er wirkt als Stressfaktor und kann Krankheiten beschleunigen, die durch Stress verursacht werden. Dauerhafte Lärmbelästigung führt unter anderem zu Blutdruckanstieg, Erhöhung der Herz-und Atemfrequenz und auch zu Taubheit. Jeder 50. Herzinfarkt lässt sich auf ständigen Lärm zurückführen.

Und warum ist Kinderlärm dann nicht verboten? Stichwort Wohnungen in Nähe von Kindergärten, Schulen oder Bolzplätzen?

Gott sei Dank ist Kinderlärm nicht verboten. Das Bundesimmissionsschutzgesetz setzt dem eindeutig einen Riegel vor. Kinderlärm in Wohnungen oder Geschrei auf Kinderspielplätzen müssen wir tolerieren. Geräuscheinwirkungen von Kindern sind im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen. Das heißt natürlich nicht, dass Pubertierende nachts Schlagzeug in der Wohnung spielen dürfen. Gegenseitige Rücksichtnahme ist hier wohl eher das Zauberwort.

Sie haben am Anfang gesagt, dass Einstellung eine wichtige Rolle spielt, dass es nicht egal ist, wie wir einer Schallquelle gegenüber eingestellt sind. Mein Eindruck ist, dass in Italien oder in Brasilien ganz anders auf Kinderlärm reagiert wird.