Landrat Frank Bannert war persönlich über die Vorgänge in Landsberg informiert, tat aber offenbar auch lange nichts. Er selbst geriet im Herbst 2016 wegen einer Feier zu seinem 60. Geburtstag in die Schlagzeilen. Die war zur Hälfte vom Kreistag bezahlt worden. Die Oppsition kritisierte jedoch, ein 60. Geburtstag sei kein Grund, dem Landrat aus Steuermitteln einen Geburtstagsempfang zu finanzieren.



Über dieses Thema berichtet das MDR FERNSEHEN in der Reihe "Exakt - Die Story" am 31.05.2017 um 20:45 Uhr. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt