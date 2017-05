Der 1. Mai basiert auf der Idee, dass die Arbeiter aller Länder gleiche Interessen haben. Historisch geht dieser Feiertag auf das Jahr 1886 zurück. An jenem 1. Mai vor über 100 Jahren traten fast eine halbe Millionen Beschäftigte in den USA in den Streik. Die Arbeiter kämpften für einen Acht-Stunden-Tag. Diese Arbeitszeit ist inzwischen in den meisten Berufen die Regel. Doch auch heute kämpfen die Arbeitnehmer noch mit vielen Problemen.

Teilzeit arbeiten bedeutet weniger verdienen. Und wer weniger verdient, zahlt auch weniger in die gesetzliche Rente ein. In den vergangenen 25 Jahren stieg in Deutschland die Zahl der Teilzeitstellen von sechs auf 15 Millionen. Ein Zuwachs auf 250 Prozent. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass 1,5 Millionen Teilzeitbeschäftigte unfreiwillig so wenig arbeiten. Aus dieser Falle kommen sie in der Regel auch nicht mehr heraus.