Ein normaler Montagmorgen in einer Kinderarztpraxis in Leipzig. Vor der Tür Gedränge – das vor allem auch eine Auswirkung des Babybooms der vergangenen Jahre ist. Das Anstrengendste, was die Ärztin Kersti Hable erlebt hat, waren 150 behandelte Kinder an einem Tag. Ihr Wartezimmer wird immer voller, ihr Job immer stressiger. Aber auch die Eltern stehen unter Stress. Viele müssen lange suchen, bis sie endlich eine Kinderarztpraxis finden, die sie aufnimmt. So auch diese junge Familie.

Das steht ja teilweise an der Annahme schon vorne dran, dass sie keine Kapazitäten mehr haben und keine neuen Patienten aufnehmen. Da ist man ja schon gleich wie vor den Kopf gestoßen! Vater

Patientenschlangen in den Praxen – doch ein Blick in den von der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen erstellten Bedarfsplan signalisiert etwas ganz anderes, nämlich: kein Problem. Laut Statistik liegt der Versorgungsgrad mit Kinderärzten in Leipzig bei 110,6 Prozent, in Dresden bei 112,9 Prozent.

Nachfrage beim Chef der Kassenärzte, dem KV-Vorsitzenden Dr. Klaus Heckemann. Er räumt ein Problem durch das Geburtenhoch in den Großstädten ein. Sagt allerdings auch: Auf Abhilfe könne man eher nicht hoffen.

Ein Kinderarzt versorgt Kinder, so im großen Umfang, eigentlich nur etwa zehn Jahre lang! Und wenn jetzt der Babyboom wieder abnimmt, hätten wir ansonsten, wenn wir jetzt wesentlich mehr Kinderärzte hätten, in zehn Jahren in Riesenproblem, weil die keine Arbeit mehr hätten! Das muss man ja auch bedenken. Dr. Klaus Heckemann, KV Sachsen

Unsere Recherchen zeigen: Auch in verschiedenen ländlichen Regionen in Sachsen klagen Eltern über fehlende Kinderärzte. Wir sind in Großenhain, rund 18.000 Einwohner. Im vergangenen Jahr hat hier eine Ärztin aufgehört und keinen Nachfolger gefunden – die Folgen davon bekommen Eltern deutlich zu spüren.

Zurzeit haben wir nur noch zwei Kinderärzte. Und seine Kinderärztin ist mittwochs immer außerhalb der Sprechstunde, jetzt musste ich zur Vertretung. Und bei der saß ich gestern dreieinhalb Stunden, um überhaupt dran zu kommen mit dem Kleinen. Mutter

Barbara Teichmann ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinderärzte in Sachsen, außerdem Bezirksgeschäftsführerin der KV. Sie weiß, dass es nicht wenige Regionen sind, in denen die Situation durchaus angespannt ist.

Wir haben Bereiche in Sachsen, wo wir Lücken in der kinderärztlichen Versorgung haben und auch weiterhin sehen. Das ist im Erzgebirge, das ist in Zittau, Bautzener Region, Großenhain, es gibt also einige Bereiche, wo wir die Kinderarztpraxen zum Teil nicht besetzt haben. Barbara Teichmann, Kinderärztin

Wir schauen noch einmal auf den Bedarfsplan. Fast alle Regionen, die uns als Mangelgebiete genannt werden, sind für eine Neuansiedlung von Kinderärzten gesperrt. In Großenhain findet sich ein Versorgungsgrad mit Kinderärzten von über 150 Prozent. Das heißt: Ein Drittel der Kinderärzte hier ist angeblich zu viel.

Warum klaffen Statistik und Wirklichkeit so weit auseinander? Bis vor kurzem basierte die Statistik noch auf 20 Jahre alten Daten. Das hat man gerade geändert und die aktuelle Zahl der Kinder in den Versorgungsbereichen zu Grunde gelegt. Auch wurden ostdeutsche Besonderheiten berücksichtigt: so die höhere Zahl von Arzt-Patienten-Kontakten. Doch gebracht hat es offenbar nicht viel. Trotz des überarbeiteten Bedarfsplans fehlt es offenbar an allen Ecken und Enden.

Das ist ein Problem der Fehlplanung und, sagen wir mal: auch der Realität mal wieder nicht ins Auge sehen. Aber das ist nicht das einzige, wo Realität und – also wo Bedarf und Papier nicht eins sind! Kersti Hable, Kinderärztin