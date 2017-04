MDR FERNSEHEN & Livestream | "FAKT IST!" am 10.04.2017 | 22:05 Uhr Schlechter Schutz und fette Beute – Einbruchsparadies Deutschland

Hauptinhalt

Die Anzahl der Einbrüche in Deutschland steigt seit Jahren, doch die Polizei kann in immer weniger Fällen die Täter ermitteln. Wie kann das sein? Darüber diskutiert am Montag Andreas Rook bei "FAKT IST!" aus Dresden.