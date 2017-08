Anmeldeformular Ich will zu Gast sein bei der Wahl-Arena!

Wir haben sie alle - Spitzenpolitiker der großen Parteien aus Mitteldeutschland! Kurz vor der Bundestagswahl haben Sie die Chance, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Probleme zu benennen, Ihre Kritik los zu werden - als Gast in der "FAKT IST!" Wahl-Arena. Diskutiert werden soll am 11. September um 22:05 Uhr in der Leipziger Mediacity. Melden Sie sich hier an - bis spätestens 3. September.