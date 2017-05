Bürgermoderator Stefan Bernschein hat sich vor der Sendung in der Jugendhaftanstalt Raßnitz ein Bild gemacht. Außerdem hat er MDR-Reporterin Isabell Hartung zu Gast, die den Mordprozesses in Dessau beobachtet, bei dem sowohl nach Erwachsenen- als auch nach Jugendstrafrecht geurteilt werden soll. Und er wirft einen Blick auf die Meinung der FAKT-IST!-Zuschauer, die sich wie immer per Mail, auf Facebook unter facebook.com/MDRSachsenAnhalt, via Twitter (#faktist) oder das unten stehende Formular an der Diskussion beteiligen können.