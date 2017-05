Bürgerreporter Stefan Bernschein hat den Parteimitbegründer Richard Schmid zu Gast und hat Passanten befragt, ob und in welcher Höhe sie ein Grundeinkommen befürworten würden. Wie immer wirft er auch einen Blick auf die Meinung der Zuschauer, die sich an der Diskussion unter facebook.com/MDRSachsenAnhalt oder per Mail an faktist@mdr.de beteiligen können.