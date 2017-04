Einkaufen nur im Discounter, kein Geld für einen Urlaub, keine Möglichkeit eine Altersvorsorge aufzubauen: Für jeden dritten Arbeitnehmer in Ostdeutschland ist das Realität. Jeder dritte abhängig Beschäftigte bekommt brutto nur zehn Euro die Stunde oder weniger. So definiert das Statistische Bundesamt die Niedriglohnschwelle. Das sind nicht einmal 2.000 Euro brutto im Monat. In Westdeutschland verdient nur jeder fünfte Arbeitnehmer so wenig.