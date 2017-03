In Sachsen-Anhalt hatten sich vor einem Jahr erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik CDU, SPD und Grüne zu einem Regierungsbündnis zusammengeschlossen – der so genannten "Kenia-Koalition". Sie sollte eine Antwort sein auf den Erfolg der AfD; vor allem aber erschien sie vielen als ein Notbündnis aus rein rechnerischen Gründen. Denn nur mit dem grünen Juniorpartner waren der bisherigen schwarz-roten Koalition noch Mehrheiten möglich.



Sachsen-Anhalts "Kenia-Koalition" lebt wie vielleicht keine andere politische Kombination vom Kompromiss. Der aber gelingt den Koalitionären offenbar immer weniger. Inzwischen fühlen sich Teile der Landesregierung getrieben vom mit Abstand kleinsten Koalitionspartner, der in vielen wichtigen Fragen aber das Zünglein an der Waage darstellt.