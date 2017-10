Bürgerreporterin Isabel Hartung hat eine Tagespflegeeinrichtung in der Altmark besucht und mit pflegenden Angehörigen gesprochen. Sie wirft zudem einen Blick auf die Meinungen von Zuschauern und Usern, die sich an der Diskussion auf Facebook unter facebook.com/MDRSachsenAnhalt, über Twitter (@faktist) oder per Mail an faktist@mdr.de beteiligen können. Um Ihre Erfahrungen mitzuteilen, können Sie auch einfach das untenstehende Formular nutzen.