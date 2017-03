"Theoretisch würde sich die Arena ohne Rot-Weiß-Erfurt betreiben lassen", so äußerte sich der Oberbürgermeister der Thüringer Landeshauptstadt Andreas Bausewein gegenüber dem MDR. In Erfurt wird hinter verschlossenen Türen heftig debattiert, wie die neue Multifunktionsarena in Zukunft betrieben werden soll. Natürlich geht es um viel Geld und da liegen bei einigen Beteiligten die Nerven blank.