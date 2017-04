Wer seine Angehörigen zu Hause pflegt, braucht neben viel Engagement auch viel Zeit. Einige arbeiten dann nur noch in Teilzeit, andere geben ihren Job komplett auf. Neben der persönlichen Aufopferung für die Angehörigen, droht den Pflegenden so auch die Armutsfalle. Nicht nur in der Zeit der Hilfe, auch später wenn es in die Rente geht.