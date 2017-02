In der Türkei blüht nach Recherchen des ARD-Magazins FAKT der illegale Handel mit menschlichen Organen. Bei den "Spendern" handelt es sich zunehmend um Flüchtlinge aus Syrien, die mit dem Verkauf einer Niere oder des Leberlappens ihre finanzielle Not lindern wollen. Käufer sind gut zahlende Patienten aus dem Westen oder auch aus Saudi-Arabien.

Angeboten werden die Spenderorgane von den illegalen Händlern vor allem im Internet, etwa im sozialen Netzwerk Facebook. Ein Händler bot FAKT-Reportern bei einem fingierten Verkaufsgespräch die Niere eines Flüchtlings für fast 30.000 Euro an - inklusive Transplantation in einer türkischen Klinik. Die Preise für eine Niere liegen auf dem Schwarzmarkt in der Türkei zwischen 6.000 und 11.000 Euro.

Schwierige Lage in Flüchtlingslagern

Flüchtlingslager in der Türkei in der Nähe der Grenze zu Syrien Bildrechte: dpa Der Organhandel ist offensichtlich eine Folge der prekären Lage vieler Flüchtlinge in der Türkei. Nach Einschätzung der Hilfsorganisation "Pro Asyl" leben viele Syrer in türkischen Flüchtlingslagern unter unzumutbaren Verhältnissen. Zwar habe die Europäische Union zwischen 700 und 900 Millionen Euro für die Unterbringung und Versorgung syrischer Flüchtlinge an die Türkei bezahlt, sagte Karl Kopp von "Pro Asyl". Jedoch komme das Geld zum Teil "nicht in der Fläche an". So gingen immer noch 400.000 syrische Flüchtlingskinder nicht zur Schule, und Probleme gebe es auch im medizinischen und sozialen Bereich sowie bei der Unterbringung und Versorgung.

Im Gespräch mit FAKT-Reportern schilderten mehrere Flüchtlinge ihre Gründe für den Entschluss, eigene Organe zum Kauf anzubieten. Viele wollen mit dem erhofften Geld die Türkei verlassen und nach Europa weiterreisen - oder dorthin zurückzukehren, wie ein in Deutschland anerkannter Flüchtling im Gespräch mit FAKT schilderte. Er sei bei einem Aufenthalt in Griechenland in die Türkei abgeschoben worden.

Ein Familienvater verwies auf seine schwer kranke Tochter, die dringend eine Knochenmarkspende benötige. Freunde hätten in Syrien Geld gesammelt, damit er mit seiner Familie nach Deutschland fliehen und dort seine Tochter operieren lassen könne. Doch die Familie sei in der Türkei "gestrandet" und benötige Geld zur Weiterreise.

"Pro Asyl": Neue Dimension

Wie genau die Strukturen des illegalen Organhandels aussehen, lässt sich nicht im Detail überprüfen. Ein Vermittler behauptete, viele Operationen würden in einem Transplantationszentrum in der ostanatolischen Stadt Malatya vorgenommen - illegal. Ein Flüchtling wiederum sprach von zwei Bekannten, die nach ihren Operationen nicht in einem Krankenhaus, sondern in einem Park beziehungsweise auf einer Straße aufgewacht seien. Operationen würden häufig auch in privaten Häusern oder Wohnungen vorgenommen.

Für Karl Kopp von "Pro Asyl" ist der illegale Handel mit Organen von Flüchtlingen eine neue Dimension: