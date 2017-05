Das Problem: Der Anteil der anerkannten Flüchtlinge in den Ländern weicht nach Recherchen des ARD-Magazins FAKT zum Teil sehr deutlich ab von der ursprünglichen Zuweisungsquote für Asylsuchende. Das hat verschiedene Gründe: zum einen fallen die Anerkennungsquoten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in den Bundesländern laut einer Studie der Universität Konstanz sehr unterschiedlich aus. In Berlin und Sachsen waren sie im untersuchten Zeitraum (2010 bis 2015) mit 24,6 Prozent beziehungsweise 26,9 Prozent demnach am niedrigsten, die höchste hatte das Saarland mit 69 Prozent.