Bevor der Leuchtturm auf den Hummerklippen eines Tages automatisch betrieben wird und niemand hier mehr wohnen muss, wollen Katja und Boy dort unbedingt noch einmal Weihnachten feiern. Zusammen mit Katjas Großvater, dem Leuchtturmwärter Hauke Sievers, sitzen sie warm und trocken im runden Weihnachtszimmer, während draußen ein Wintersturm die Wellen der Nordsee hochschlagen lässt. Was könnte da schöner sein, als sich die Zeit mit Geschichten zu vertreiben. Boy, der von Beruf Dichter ist, erzählt von einem ganz besonderen Weihnachtsfest auf der kleinen Insel Lobos. Opa Hauke hat eine ganze Kiste voll Geschichten von Seemännern, die einst im Leuchtturm Zuflucht suchten, und erzählt von den beiden ungleichen Brüdern "Lieberso und Bleibdabei". Leuchtturmmaus Philine sorgt dafür, dass ihre Artgenossen nicht vergessen werden. Auch Katjas Künste im Gedichte-Aufsagen sind nicht zu verachten, und so erzählt und reimt sich die kleine Gesellschaft bis ins neue Jahr.

James Krüss wurde 1926 auf der Nordsee-Insel Helgoland geboren. Als er 13 Jahre alt war, begann der Zweite Weltkrieg. Helgoland wurde bombardiert und die Familie musste ihre Heimat verlassen und lebte in der Folge an verschiedenen Orten in Deutschland. James Krüss studierte Lehramt, arbeitete aber nie als Lehrer. Nach seinem Studium zog er in die Nähe von München und lernte dort Erich Kästner kennen. Bald begann er Gedichte und Kinderhörspiele zu schreiben und sammelte Volkslieder. 1953 erschien sein erstes Bilderbuch "Hanselmann reist um die Welt”, 1956 der erste Erzählband: "Der Leuchtturm auf den Hummerklippen", der auf die Auswahlliste für den Deutschen Jugendbuchpreis kam. 1960 bekam er den Deutschen Jugendbuchpreis für "Mein Urgroßvater und ich". Vielen Kindern bekannt ist auch das Buch "Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen". Bis zu seinem Tod 1997 lebte James Krüss viele Jahre auf Gran Canaria.