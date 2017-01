Der Yeti lebt nicht nur im Himalaja-Gebirge, sondern auch in Figarinos Fahrradladen. Jedenfalls… naja, fangen wir am besten ganz von vorn an: Als Long John nach Hause kommt, wartet nicht etwa sein Abendbrot auf ihn, sondern Figarino, der unter der Werkbank sitzt. Er muss sich verstecken, weil er keine Lust hat, mit Bärbel Anziehsachen einkaufen zu gehen. Um sich die Zeit zu vertrieben, liest er ein Buch: Ein Buch über den Yeti und das ist richtig spannend! Da muss Long Johns Abendbrot wohl noch warten. Klar, dass er dem Yeti nicht wohl gesonnen ist. Doch dann steht der Yeti plötzlich vor der Werkstatttür! Glaubt ihr nicht? Hört doch selbst!