Wusstet ihr das schon? Woher kommt der Name Silvester?

Hauptinhalt

Wenn der Engländer am Ende des Jahres angekommen ist, feiert er "New Years Eve", den Vorabend vor Neujahr. Der Holländer feiert am 31. Dezember "Oud en Nieuw", also "Alt und Neu". Von "Silvester" haben die Engländer und Holländer noch nie gehört. Woher stammt der Name eigentlich?