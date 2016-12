Hörbuchtipp "Defender - Superheld mit blauem Blut"

Alfie, Sohn des amtierenden englischen Königs, ist ein ganz normaler Schüler. Oder zumindest ein fast normaler. Denn ein Prinz zu sein, ist nicht leicht: Alfie wird gehänselt, wo es nur geht. Doch auch außerhalb der Schule gibt es größere Probleme im Königreich. Ein unheimliches Ungeheuer ist über London aufgetaucht: Eine schwarze riesige Echse, von Kopf bis Fuß mit dicken schwarzen Schuppen bedeckt: der schwarze Drache. Und dieser Drache will tatsächlich die Kronjuwelen stehlen. Doch dann taucht ein Wesen auf, von dem niemand dachte, dass es wirklich existiert: Der Defender auf seinem weißen, fliegenden Pferd.

Eines Tages geschieht etwas Schreckliches: Der Defender, also der König, wird von jenem schwarzen Drachen bei einem erneuten Überfall getötet. Der König ist tot. Alfie soll König werden. Doch der lehnt ab und lässt lieber seinen Zwillingsbruder Richard auf den Thron. Alfie versucht allerdings, als Defender den schwarzen Drachen zu stoppen. Dabei bekommt er Hilfe von Hayley, die den Drachen-Überfall auf den Tower miterlebt und beobachtet hat. Beide wissen: Der Drache will versuchen, die vier Teile der königlichen Kronjuwelen zu bekommen. Diese wurden einst in alle Teile des Landes verstreut, weil ihre Macht zu groß war. Würde dem schwarzen Drachen gelingen, alle vier Juwelen zu vereinen, hätte er unermessliche Macht.